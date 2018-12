Große Geste nach dem Unfall-Drama! Erst vor einigen Tagen ist der 14-jährige Cousin von Modern Family-Star Sarah Hyland (28) bei einem Autounfall gestorben. Ein betrunkener Fahrer kollidierte mit dem Wagen von Trevor Canaday, der mit seinem Vater unterwegs war. Sarahs Onkel überlebte zwar, kämpft im Krankenhaus allerdings immer noch ums Überleben. Ihre Anteilnahme zeigte die Schauspielerin jetzt mit einer großzügigen Spende.

"Sarah hat eine sehr große Spende zu Ehren ihres Cousins an 'Mothers Against Drunk Driving' übergeben", so eine Quelle zu People. MADD ist eine Organisation, die Fahren unter Alkoholeinfluss und Drogenkonsum unterbinden sowie die Opfer unterstützen will. Die tatsächliche Höhe des Betrags bleibt allerdings geheim.

Sarah hatte den Tod ihres Cousins bei Instagram öffentlich gemacht, dafür allerdings einen üblen Shitstorm kassiert. Die 28-Jährige postete einen "GoFundMe"-Link für Spenden zur Beerdigung ihres jungen Verwandten. Fans kritisierten, dass sie mit ihrem Millionenvermögen die Kosten selbst tragen könne. Als Reaktion auf diesen Hate zog Sarah sich sogar aus den sozialen Netzwerken zurück.

Getty Images Sarah Hyland bei der amfAR Gala in Los Angeles

Getty Images Sarah Hyland bei Mickey's 90th Spectacular at The Shrine Auditorium

Getty Images Sarah Hyland bei einer Emmy-Party 2018

