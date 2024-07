So süß erinnert Sarah Hylands Mann Wells an ihre Verlobung!

Wie romantisch! Fernsehstar Wells Adams (40) feierte am Sonntag den fünften Jahrestag seiner Verlobung mit der Schauspielerin Sarah Hyland (33). Mit einem herzerwärmenden Post auf seinem offiziellen Instagram-Account erinnerte er sich zurück. Er teilte ein Foto von sich und seiner Ehefrau vom Juli 2019, nachdem er ihr den Heiratsantrag gemacht hatte. Darunter schwärmte er: "Es ist fünf Jahre her, dass ich diese Frau überredet habe, den Rest ihres Lebens mit mir zu verbringen. Es war die beste Entscheidung, die ich je getroffen habe. Ich liebe dich so sehr, Sarah. Herzlichen Glückwunsch zum Verlobungsjubiläum, Liebling."

Auf dem Foto ist das Paar an einem Strand auf den Fidschis zu sehen – während Wells die Modern Family-Schauspielerin glücklich anlacht, ist ihr die Freude über den Antrag und ihren verblüffenden Diamant-Verlobungsring, den sie demonstrativ vor die Kamera hält, deutlich anzusehen. Voller Euphorie sind auch die 1,1 Millionen Follower, die dem Paar unter dem Beitrag ihre Glückwünsche zum Jubiläum übermitteln: "Wow, schon fünf Jahre! Einen glücklichen Jahrestag euch Turteltauben!" oder "Ihr beide seid so niedlich und gehört einfach zusammen!". Einige Fans spekulieren schon auf einen weiteren Meilenstein im Leben des Pärchens und fordern auf: "Nun macht bitte gemeinsam ein Baby!"

Die zwei Stars gehen seit 2017 offiziell als Paar zusammen durchs Leben. Nach der malerischen Verlobung im Jahr 2019 gaben sie sich schließlich im August 2022 auf dem Weingut Sunstone in Kalifornien das Jawort. Diesen Höhepunkt feierten die Darstellerin und ihr Liebster vor einem Jahr ebenfalls mit zuckersüßen Liebesbekundungen zum ersten Jahrestag auf ihren Social-Media-Kanälen. Bald folgt wohl sicher der nächste Liebespost des Ehepaars, über den sich ihre Fans wieder freuen dürfen.

Getty Images Sarah Hyland und Wells Adams, 2021

Backgrid/Garrett Press/MEGA Sarah Hyland und Wells Adams bei ihrer Hochzeit, August 2022 in Kalifornien

