Hätte "Modern Family"-Star Sarah Hyland Lust auf Reboot?

Elf Jahre lang stand Sarah Hyland (33) als Haley Dunphy für die beliebte Sitcom Modern Family vor der Kamera, bis diese schließlich 2020 endete. Im Interview mit People gibt die Schauspielerin jetzt zu, dass sie sich durchaus vorstellen könnte, erneut für die Serie zu drehen. "Ich würde zuerst ein Drehbuch sehen wollen", betont Sarah und verrät zudem: "Ich glaube, ich würde aus kreativer Sicht wissen wollen, wie es mit Haley weitergeht. Ich möchte ihre Karriere zurück und ihre Kreativität, und ich möchte, dass sie in der Lage ist, beides zu tun."

Dass Sarah für das Reboot mit ihren einstigen Co-Stars wieder vor der Kamera stehen würde, würde ihr auf jeden Fall zusagen, wie die 33-Jährige ebenfalls in dem Interview klarstellt. "Ja. Ich liebe 'Modern Family' so sehr. Ich liebe die Besetzung mit meinem ganzen Herzen und meiner ganzen Seele. [...] Ich würde gerne wieder mit allen zusammen sein." Doch vor allem zu einem ihrer Serienkollegen hat sie eine besondere Bindung. "Ich meine, Jesse (48) und ich stehen uns so nahe, und sein Mann Justin und mein Mann Wells (40), wir vier machen zusammen Urlaub", schwärmt Sarah außerdem.

Dass die "Modern Family"-Stars eine besondere Bindung zueinander pflegen, machten sie in der Vergangenheit schon einige Male deutlich: Vor zwei Jahren heirateten Sarah und ihr Partner Wells – natürlich mit der gesamten "Modern Family"-Crew. Sarahs Serienvater Ty Burrell (56) sollte sogar die Trauung der beiden übernehmen. Doch da dieser wegen eines familiären Notfalls absagte, sprang Jesse spontan ein. "Ich dachte: 'Nur kein Druck. Das ist das erste Mal [...] und es wird in der Vogue sein. Und es werden Paparazzi-Fotos von mir aus Hubschraubern gemacht werden'", witzelte der 48-Jährige wenige Tage nach der romantischen Feier im Interview mit Entertainment Tonight.

sofiavergara Einige "Modern Family"-Darsteller, 2023

Backgrid/Garrett Press/MEGA Sarah Hyland, Jesse Tyler Ferguson und Wells Adams

