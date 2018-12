Sie mag zwar nicht die beliebteste unter den britischen Royals sein, aber Herzogin Camilla (71) verdiente sich über die Jahre immer mehr Pluspunkte. Kein Wunder, zeigt sich die Gattin von Prinz Charles (70) in der Öffentlichkeit immer gelöster – und auch mit viel Herz, vor allem für Kinder und Tiere. Bei einem aktuellen Charity-Event posierte die Herzogin von Cornwall nun mit einem Esel namens Ollie und dem Mini-Shetland-Pony Harry.

Wie die britische Daily Mail berichtet, ließ sich Camilla bei einer Promo-Aktion für die Tierschutzorganisation "Brooke" nach einem Gottesdienst in London zusammen mit den beiden niedlichen Vierbeinern ablichten. Das Bild ist einfach zum Dahinschmelzen: Esel Ollie trägt einen Blumenkranz und die 71-Jährige ein bezauberndes Outfit in Pink und Burgund. Die Passion, die sie für Pferde – und offensichtlich deren Artgenossen – hat, ist ihr förmlich an den Augen abzulesen.

Camilla ist seit 2006 Präsidentin der vor über 80 Jahren gegründeten Tierschutzorganisation, die sich für Pferde, Esel und Maultiere engagiert. Doch auch für Kinder hat die Herzogin ein großes Herz. Erst vor kurzem organisierte sie ein Event, bei dem sie Kinder aus dem weltweit ersten Kinderhospiz Helen & Douglas House in Oxfordshire zu sich nach Hause ins Clarence House einlud, um gemeinsam zu essen und den Weihnachtsbaum zu schmücken.

Getty Images Herzogin Camilla bei einem Charity-Event für Tiere

Getty Images Herzogin Camillas Weihnachtsfeier für ein Kinderhospiz

Getty Images Herzogin Camilla bei ihrer Weihnachtsfeier für ein Kinderhospiz

