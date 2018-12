Gerda Lewis (26) muss sich gegen Hater wehren! Die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin mauserte sich in den vergangenen Monaten zu einer waschechten Influencerin: Sie versorgt ihre Follower im Netz regelmäßig mit hübschen Schnappschüssen und Clips von sich und lässt ihre Fans so an ihrem Leben teilhaben – auch an ihren neuesten modischen Errungenschaften: Jetzt erntete Gerda einen Riesen-Shitstorm, weil sie sich teure Taschen gönnte!

Davon berichtete die brünette Schönheit nun in ihrer Instagram-Story. Doch von den fiesen Kommentaren und Nachrichten lässt Gerda sich nicht unterkriegen: "Ganz ehrlich, ich kaufe mir so viele Designer-Handtaschen, wie ich es will. Ist mir scheißegal, wer was dazu sagt oder wer das nicht gut findet", stellte die 26-Jährige klar und fügte hinzu: "Es ist doch mein Leben, es ist doch mein Geld." Sie habe noch nie verstanden, warum Menschen sich in das Leben anderer einmischen müssen.

"Es ist doch meine Sache, was ich arbeite, wie viel ich verdiene, womit ich mein Geld verdiene, wofür ich es ausgebe", machte sie ihrem Ärger Luft. Ein anderer Mensch würde sie dadurch jedenfalls nicht werden. Was sagt ihr zu Gerdas Statement gegen ihre Hater? Stimmt ab!

Instagram / gerda.jlewis Gerda Lewis, Influencerin

Anzeige

Instagram / gerda.jlewis Gerda Lewis, Influencerin

Anzeige

Instagram / gerda.jlewis Gerda Lewis, Ex-GNTM-Kandidatin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de