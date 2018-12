Ist Sylvie Meis (40) privat ganz anders als im TV? In insgesamt drei Folgen suchte die sympathische Niederländerin in ihrem Casting-Format Sylvies Dessous Models kürzlich ein neues Gesicht für ihre Unterwäschelinie. Vor der Kamera zeigte sich Sylvie durch und durch interessiert an ihren Kandidatinnen, betonte immer wieder, ihre "Girls" bestens kennenlernen zu wollen. Aber war das auch Sylvies Devise, wenn die Lichter am Set ausgingen – oder verhielt sie sich in den Drehpausen dann doch deutlich distanzierter? Promiflash hakte bei Show-Siegerin Tahnee nach.

Im Promiflash-Interview erklärte die schöne Brünette, dass es schon Unterschiede zwischen der Chef-Jurorin auf den deutschen Mattscheiben und der Privatperson Sylvie gegeben hätte. "Vor der Kamera war sie unser Coach, die absolute Powerfrau mit dem Strahlen in den Augen, von der wir so viel lernen konnten." Hinter den Kulissen hätten die Teilnehmerinnen dann auch die Gelegenheit gehabt, persönlichere Dinge mit der berühmten Blondine zu besprechen und sich wirklich mit der Moderatorin auszutauschen. "Aber auch Sylvie hat oft die Chance genutzt und ist auf uns zugegangen, wenn sie Fragen hatte, weil es ihr wirklich darum ging, jede Einzelne – so gut es ging – kennenzulernen und ihre Geschichte zu hören."

Doch Tahnee ist nicht nur von ihrer Modelmama begeistert. Sie verriet bereits, auch einige Gemeinsamkeiten von sich und Sylvie entdeckt zu haben: "Ich glaube, dass wir beide eine sehr positive Ausstrahlung haben, die Menschen berühren kann."

P.Hoffmann/WENN.com Sylvie Meis im November 2018

MG RTL D / Mato Johannik "Sylvies Dessous Models"-Gewinnern Tahnee

Splash News Sylvie Meis bei der Bambi-Verleihung 2018

