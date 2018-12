Am vergangenen Mittwoch wurde endlich die Gewinnerin von Sylvies Dessous Models gekürt: In mehreren Wochen setzte sich Tahnee gegen 30 Mädels durch und wurde von Sylvie Meis (40) als das neue Gesicht ihrer Unterwäschenlinie auserkoren. Doch könnte die brünette Beauty in die Fußstapfen der Moderatorin treten? Promiflash hakte da bei Tahnee mal genauer nach und wollte wissen, was sie mit Sylvie gemeinsam hat!

"Ich glaube, wir haben in den Grundzügen einiges gemeinsam, ohne, dass ich mich auf dieselbe Stufe wie Sylvie stellen würde", erzählte die 25-Jährige kurz nach dem großen Finale im Promiflash-Interview. Die sympathische Holländerin habe in ihrem Leben schon viel erreicht, da müsse die Düsseldorferin erst einmal hinkommen. Dennoch ist Tahnee sich sicher, dass sie eine Eigenschaft mit dem TV-Gesicht teilt: "Ich glaube, dass wir beide eine sehr positive Ausstrahlung haben, die Menschen berühren kann."

Die Gewinnerin von "Sylvies Dessous Models" ist sich in einer Sache sicher, die sie mit ihrer Mentorin teilt. "Wir warten beide nicht darauf, dass das Glück vorbeigeritten kommt, sondern sind das, was Sylvie als 'Bossladys' bezeichnen würde", fuhr die Modelschönheit fort. Meint ihr, Tahnee könnte in Sylvies Fußstapfen treten? Stimmt ab!

MG RTL D / Mato Johannik Tahnee, Kandidatin bei "Sylvies Dessous Models"

Anzeige

Timm, Michael Sylvie Meis beim Place to B Influencer Award

Anzeige

Instagram / tahneechristin Tahnee, Siegerin von "Sylvies Dessous Models"

Anzeige

Meint ihr, Tahnee könnte in Sylvies Fußstapfen treten? Ja, total! Ne, nicht wirklich! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de