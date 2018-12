Haben die beiden etwa zu lange miteinander gearbeitet? Ellen Pompeo (49) und Patrick Dempsey (52) waren seit dem Anbeginn von Grey's Anatomy im Jahr 2005 Seite an Seite in weißen Kitteln zu sehen. Sie galten als das Traumpaar der Serie – doch 2015 stieg Patrick aus und starb einen tragischen Serientod. Ob er heute noch Kontakt zu seiner Serien-Witwe hat? Nö, offenbar sucht er Abstand: Denn Ellen hat seit seinem Ausstieg nichts mehr von ihm gehört.

In der Sendung Red Table Talk fragen die drei Moderatorinnen die 49-jährige Schauspielerin, ob sie noch Kontakt zu Patrick habe. Immerhin war sie in ihrer Rolle als Meredith Grey lange mit ihm zusammen. Doch sie verrät: "Wir haben nicht mehr miteinander gesprochen, seit er die Show verlassen hat." Böses Blut zwischen dem Dr. Derek Shepherd-Darsteller und ihr fließe jedoch nicht, hält Ellen fest. "Er ist ein wundervoller Schauspieler und wir haben das beste Fernsehen gemacht, was gemeinsam möglich war." Zudem fand sie noch lobende Worte für den 52-Jährigen: "Er ist ein sehr talentierter Mann. Und er hat elf Jahre lang einen einmaligen Job gemacht."

Auch aktuell spielt Ellen noch die namensgebende Hauptrolle in "Grey's Anatomy". Bis heute wurden über 325 Folgen in insgesamt 15 Staffeln produziert.

DJDM/WENN Ellen Pompeo bei der Eröffnung von Beauty & Essex

Anzeige

Andreas Rentz/Getty Images for GQ Germany Patrick Dempsey bei den GQ Men of the Year Awards 2018

Anzeige

20226908 "Grey's Anatomy"-Darsteller Patrick Dempsey und Ellen Pompeo

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de