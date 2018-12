Chris Hemsworth (35) ist immer viel auf Achse. Dieses Jahr stand er für "Avengers: Endgame" wieder in seiner Rolle als Thor und für "Men in Black International" als Agent H vor der Kamera. Derzeit ist der 35-Jährige beim Dreh der Netflix-Produktion "Dhaka" voll eingespannt. Freizeit und Familienleben kommen wohl eher kurz. Und gerade jetzt in der vorweihnachtlichen Zeit scheinen ihn seine Kinder und Ehefrau Elsa Pataky (42) sehr zu vermissen. Denn die 42-Jährige postete jetzt ein zuckersüßes Bild von der ganzen Familie.

Auf Instagram veröffentlichte das Model ein Bild von Chris und den Zwillingen Tristan und Sasha. Die beiden Vierjährigen schlummern seelenruhig an der Seite ihres Vaters im kuscheligen Bett. Das Bild scheint etwas älter zu sein, immerhin ist der gefragte Schauspieler derzeit beruflich unterwegs. Dazu schreibt die Spanierin: "Meine Jungs! Wir vermissen Papa!" Doch auch die 42-Jährige ist vor der Kamera weiterhin aktiv. Wenige Tage nach dem Familienfoto, postete sie in ihrer Instagram-Story Aufnahmen von ihrem Besuch bei der Premiere der neuen Netflix-Serie "Tidelands".

Chris und Elsa sind seit 2010 ein Ehepaar und haben drei gemeinsame Kinder: Neben den beiden Zwillingsbrüdern ist Töchterchen India Rose mit sechs Jahren die älteste der Hemsworth-Kids.

Instagram / elsapatakyconfidential Chris Hemsworth mit seinen Zwillingen Tristan und Sasha

Frazer Harrison/Getty Images Elsa Pataky und Chris Hemsworth bei der "Thor: Ragnarok"-Premiere

WENN Elsa Pataky und Chris Hemsworth bei den Golden Globe Awards

