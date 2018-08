So hot macht Chris Hemsworth (34) den hohen Temperaturen gewaltig Konkurrenz! Film-Fans lieben den Australier für seine Auftritte als gestählter Marvel-Superheld Thor. Für die göttlichen Muskeln trainiert der 34-Jährige auch eifrig – und die kommen schon bald im Men in Black-Reboot zum Einsatz! Im Juni 2019 tritt er mit Tessa Thompson (34) in die großen Kino-Fußstapfen von Will Smith (49) und Tommy Lee Jones (71), die die Sci-Fi-Agenten 1997 legendär machten. Aktuell wird die Neuauflage in London gedreht, wo sich Chris mit seinem Trainer auf den Streifen vorbereitet. "Danke an Zoco, dass er das Alien gespielt und mich hat ihn verprügeln lassen. Sorry für den Fuß im Gesicht!", schrieb der Schauspieler mit dem gewohnten Augenzwinkern auf Twitter.

