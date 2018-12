Beobachtung rund um die Uhr, Ekelprüfungen und ständiger Hunger: Das Dschungelcamp ist nichts für schwache Nerven! Da ist es kein Wunder, dass die Stars sich für ihren Auftritt in der Show ordentlich bezahlen lassen – und das nicht nur in Deutschland. In Großbritannien ging gerade die 18. Staffel der Show "I'm a Celebrity… Get Me Out Of Here" zu Ende. Was die Stars der Sendung verdient haben, ist deutlich mehr als das, was die deutschen Promis bekommen.

The Sun hat den Presseagenten Ed Hopkins die Gehälter der Stars schätzen lassen. So könnte der Gewinner der diesjährigen Staffel, der ehemalige Fußball-Manager Harry Redknapp (71), umgerechnet über eine halbe Million Euro aus dem Dschungelcamp mitgenommen haben. Besser verdient hätte in dieser Staffel damit nur Fernsehmoderator Noel Edmonds (69), der mit etwa 660.000 Euro rechnen durfte. Ebenfalls gut Kohle gemacht, hat scheinbar Schauspieler John Barrowman (51). Ed Hopkins schätzt, der "Torchwood"-Star bekam zwischen 130.000 und 220.000 Euro. Ganz so gut verdienten allerdings nicht alle. Am dürftigsten war laut Hopkins' Schätzung die Gage von Soap-Darsteller Malique Thompson-Dwyer mit knapp 17.000 Euro.

Trotzdem liegen die meisten UK-Gagen deutlich über denen der deutschen Stars. Wie gehalt.de berichtet, verdiente in der letzten Staffel TV-Star Natascha Ochsenknecht (54) mit 170.000 Euro am besten, Siegerin Jennifer Frankhauser (26) bekam 80.000 Euro. Am wenigsten erhielten mit je 50.000 Euro DSDS-Star Daniele Negroni (23), Schauspielerin Sandra Steffl (48) und Sänger Sydney Youngblood (58).

WENN Harry Redknapp, Sieger von "I'm a Celebrity...Get Me Out of Here!" 2018

Anzeige

WENN Cast von "I'm a Celebrity...Get Me Out of Here!" 2018

Anzeige

MG RTL D / Stefan Menne Jenny Frankhauser, Dschungelkönigin 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de