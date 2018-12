Endlich meldet sich Raúl Richter (31) nach seinem schweren Trainings-Unfall zurück! Am vergangenen Donnerstag war der Ex-GZSZ-Star bei den Proben für "Die ProSieben Wintergames" beim Kajakrodeln unsanft auf seiner Schulter gelandet. Der Verdacht: Knochenbruch. Auch Show-Kollege Jürgen Milski (55) hatte sich zuvor bereits beim selben Training die Bänder in seiner Schulter verletzt. Nun meldete sich Raúl bei seinen Fans und enthüllte: Der Soapie musste operiert werden!

Mit einem Selfie aus dem Krankenbett gab Raúl nach dem üblen Sturz ein erstes Social-Media-Lebenszeichen von sich: "Da habe ich wohl Pech gehabt. Bin vorhin operiert worden und schaue die Sendung jetzt aus dem Krankenhaus", stellte der 31-Jährige klar. Damit steht fest: Wie schon Jürgen wird auch der Schauspieler nicht mehr am Live-Wettstreit im Schnee teilnehmen können. Die Verletzung scheint sogar so gravierend gewesen zu sein, dass Raúl ein Draht in die Schulter gesetzt werden musste, wie er in seiner Instagram-Story offenbarte.

Allen anderen Kandidaten – besonders seiner Teamkollegin Jana Julie Kilka (31) – wünscht der Pechvogel aber eine Menge Glück bei der actionreichen TV-Sendung. Bereits am Nachmittag wurde bestätigt, dass Aurelio Savina (40) für ihn an den Start gehen wird. "Die ProSieben Wintergames" werden am 14. und 15. Dezember um 20:15 Uhr auf ProSieben ausgestrahlt.

ProSieben/Willi Weber Raúl Richter beim Training für "Die ProSieben Wintergames"

AEDT/WENN.com; Christian Nitzsche/ActionPress Aurelio Savina und Raúl Richter

ProSieben/Willi Weber Raúl Richter während des Trainings für die "ProSieben Wintergames"

