Sophia Vegas (31) im Schwangerschaftsglück! Das Busenwunder und ihr Freund Daniel Charlier erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Das Paar fiebert der Geburt seiner Tochter mit jeder Woche mehr entgegen und kann es kaum mehr erwarten, seine Kleine endlich in den Armen zu halten. Mittlerweile ist das Bäuchlein der werdenden Mama auch tüchtig gewachsen. Rund zwei Monate vor der Geburt gab die Blondine ihren Fans nun ein allererstes Kilo-Update.

So sehr hat sich Sophia vermutlich noch nie über eine Gewichtszunahme gefreut! Auf ihrem Instagram-Account postete die 31-Jährige am Freitag ein Foto aus dem Fitnessstudio, auf dem sie ganz stolz ihre Babykugel präsentiert. "Insgesamt habe ich 22 Pounds – das entspricht zehn Kilo – zugenommen", kommentierte sie das Bild. Aber um die Schwangerschaftspfunde nach der Niederkunft möglichst schnell wieder loszuwerden, sportelt die ehemalige Promi Big Brother-Kandidatin auch jetzt noch im Gym.

Besonders am Anfang litt Sophia sehr darunter, dass ihre Körpermitte auch im fünften Monat noch immer total schmal war. Umso mehr genießt sie es jetzt, dass sie nach und nach zulegt. "Eins kann ich euch am heutigen Morgen sagen: Ich war tatsächlich noch nie so stolz im Leben, eine Plauze zu tragen", schwärmte die Ex von Bert Wollersheim (67) im November.

Schürmann, Sascha/ActionPress Daniel Charlier und Sophia Vegas beim "Promi Big Brother" -Finale 2018

Instagram / officialsophiavegas Sophia Vegas im Fitnessstudio

Instagram / officialsophiavegas Sophia Vegas

