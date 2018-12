Nahm sich Jessica Starr aufgrund der Nachwirkungen ihrer Augen-Operation das Leben? Am vergangenen Donnerstag machte die schlimme Nachricht die Runde, dass die beliebte US-Wettermoderatorin verstorben ist. Allem Anschein nach soll die Meteorologin einen Tag zuvor Suizid begangen haben. Nun könnte ein möglicher Auslöser für das Todesdrama enthüllt worden sein: Im Oktober hatte sich Jessica noch die Augen aufgrund ihrer Kurzsichtigkeit lasern lassen – und soll nun zu einer Gruppe Menschen gehören, die Wochen nach dem Eingriff den Freitod wählten!

Auf Social Media hatte Jessica ihren Fans nach der Operation ihr Leid geklagt – fast einen Monat hatte sie ihrem Job beim Fernsehen nicht nachgehen können und immer noch Schmerzen und Sehprobleme gehabt. Paula Cofer unterstützt Betroffene, die unter Komplikationen einer solchen Laser-Behandlung leiden. Sie enthüllte gegenüber CTV, dass sich in den USA bis heute mindestens elf Menschen aufgrund der schlechten Verheilung oder chronischen Schmerzen danach das Leben genommen haben sollen. Erst im Oktober hatte sich ein zweifacher Vater in Kanada umgebracht und in seinem Abschiedsbrief die jahrelangen Qualen nach seiner Augen-Operation als Grund genannt. Der Präsident der Canadian Ophthalmological Society Dr. Guillermo Rocha erklärte gegenüber des Senders aber, dass solche Komplikationen wirklich sehr selten seien: Nur einer von 10.000 Patienten wäre davon betroffen. Ob das auch auf die TV-Meteorologin zutrifft und sie deswegen Suizid beging, lässt sich zum aktuellen Zeitpunkt aber nicht bestätigen.

Klar ist nur: Jessica hatte nach dem Eingriff nicht gerade eine leichte Zeit. "Ich kämpfe gerade wirklich, also schickt mit all eure Gebete und Besserungswünsche. Wenn ihr irgendwelche Tipps habt, würde ich mich sehr darüber freuen. Ich versuche, stark zu bleiben und den Heilungsprozess durchzustehen. Ich will einfach nur mein Sehvermögen wieder bekommen, dass ich wieder lächeln kann", schrieb die 35-Jährige noch Anfang November tapfer auf ihrem Facebook-Profil.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Facebook / Jessica Starr Jessica Starr nach ihrer Laser-Behandlung an den Augen

Getty Images Jessica Starr in Hollywood. November 2016

Getty Images Moderatorin Jessica Starr mit Begleitung



