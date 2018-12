Sandra Bullock (54) spricht offen über ihren Traummann! Vor acht Jahren ließ sich die Hollywood-Schauspielerin von ihrem Ehemann Jesse James (49) scheiden, nachdem er sie mehrfach betrogen hatte. Es folgten zahlreiche Affären, seit 2015 ist Sarah mit dem Fotografen Bryan Randall zusammen – und nach eigener Aussage glücklich. Normalerweise lebt der Filmstar zurückgezogen, gibt nur wenig von seinem Privatleben preis, doch jetzt plaudert Sandra aus dem Nähkästchen und sagt: So wichtig sind ihr Liebe und Familie!

"Respekt und Güte sind Attribute, die ein moderner Mann mitbringen muss", machte die 54-Jährige im Interview mit Bild am Sonntag deutlich und fügte hinzu: "Echte Kerle können zuhören, kämpfen für Liebe und Verständnis und sind nicht nur dazu da, um Frauen zu retten." Damit dürfte sie wohl auf ihren aktuellen Freund Bryan verwiesen haben, mit dem sie seit drei Jahren liiert ist. Auch Familie sei für sie wichtig. "Wir müssen unsere Einstellung verändern, wenn es um Familie geht. Wir müssen zeigen, dass Familie und Liebe wichtig sind", so die Oscargewinnerin. Sandra, die lange den Wunsch hatte, eine eigene Familie zu gründen, erfüllte sich ihren Traum vom Muttersein mit Mitte 40 durch die Adoption zweier Kinder.

Mit ihrer aus Louis (8) und Laila (5) sowie Freund Bryan bestehenden Patchwork-Familie lebt die Schauspielerin in New Orleans und kehrte damit ihren früheren Heimat Hollywood den Rücken. Über ihren neuen Lebensmittelpunkt sagte Sandra: "Ich bin happy, zufrieden, fühle mich am richtigen Ort.“ Ob sie noch einmal den Bund fürs Leben eingehe, ließ sie in dem Gespräch offen, betonte allerdings: "Als gebranntes Kind fasst du nicht so schnell ein zweites Mal auf die Herd­platte."

Splash News Bryan Randall und Sandra Bullock auf der "Ocean's 8"-Premiere in London

Jason Merritt/GettyImages Sandra Bullock beim internationalen Film Festival in Toronto 2015

Valerie Macon/AFP/Getty Images Sandra Bullock bei der Oscar-Verleihung in Hollywood, Kalifornien

