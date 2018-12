Herzogin Meghans (37) Halbschwester Samantha Grant hat schon wieder Grund zu meckern. Seit die ehemalige Schauspielerin mit Prinz Harry (34) verheiratet ist, wettert die US-Amerikanerin immer wieder in aller Öffentlichkeit gegen Meghan: Vor Kurzem warf Samantha ihr unter anderem vor, sich nicht mehr für ihre Familie zu interessieren und drohte damit, ein Enthüllungsbuch über ihre Halbschwester zu veröffentlichen. Jetzt sind ihr die kürzlich erschienenen Weihnachtskarten des royalen Paares ein Dorn im Auge: Auf Social Media konnte sich Samantha einen fiesen Kommentar zu dem Motiv nicht verkneifen.

Das Foto für die offiziellen Grußkarten zeigt Harry und Meghan am Tag ihrer Hochzeit. Auf dem romantischen Schwarz-Weiß-Pic sieht man die Turteltauben eng umschlungen, wie sie das Feuerwerk, das es zu ihrer Trauung gegeben hatte, betrachten. Auf Twitter brachte Samantha nun ihre Sicht der Dinge zum Ausdruck. Da das Duo auf dem Bild von hinten zu sehen ist, fragte die 53-Jährige sarkastisch im Netz: "Kehrt ihr der Welt oder nur den Markles den Rücken zu? Das ist ganz schön traurig."

In ihrer Familie soll Meghan an Weihnachten stets bevorzugt worden sein, so Samantha weiter. In dem Buch "Meghan Markle: A Hollywood Princess" schreibt der Adels-Biograf Andrew Morton unter Berufung auf die Halbschwester des ehemaligen Suits-Stars: Meghan habe immer die teuersten Geschenke bekommen. "Meghan hat ihre ältere Schwester immer damit aufgezogen, dass sie ohnehin das teuerste Geschenk bekäme, egal, was Samantha von ihrem Vater geschenkt bekommt. Denn sie [Meghan] sei eben das Lieblingskind."

Instagram / kensingtonroyal / Chris Allerton Prinz Harry und Herzogin Meghan bei ihrer Hochzeit im Mai 2018

