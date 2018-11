Jetzt scheint Herzogin Meghans (37) Schwester ihr auch noch die Geburt ihres ersten Kindes verderben zu wollen! Die Frau von Prinz Harry (34) hat schon seit Monaten mit ihrer Halbschwester Samantha Grant zu kämpfen. Sie kritisiert ihre adlige Verwandte öffentlich bei jeder sich bietenden Gelegenheit. Selbst ein Enthüllungsbuch über die schwangere Herzogin ist bereits in Arbeit. Jetzt steht auch fest, wann dieses Buch erscheinen soll: Samantha will ihren Mecker-Roman genau dann rausbringen, wenn Meghan ihr Kind bekommt!

Kann das ein Zufall sein? Die königliche Schwester spricht bereits seit fast einem Jahr davon, die Familiengeheimnisse der Markles in dem Buch "Die Schatten der Herzogin" auszuplaudern. Etwas Konkretes war bisher aber noch nicht bekannt. Kaum steht fest, dass das Royal-Baby im April zur Welt kommen soll, setzt auch Samantha ihre Veröffentlichung auf diesen Zeitraum fest – und so viel ist schon sicher: Auf dieses literarische Werk kann Meghan sich sicherlich nicht freuen. "Die Welt kennt die Wahrheit nicht, nicht die ganze Wahrheit. Ich halte nichts zurück. Von Schlafliedern bis hin zu Lügen, es wird alles in meinem Buch vorkommen", kündigte Samantha in einem Interview mit der Zeitung Daily Star an.

Erst im Oktober verkündete der Palast, dass es Familienzuwachs im Hause Windsor geben wird. Von diesen schönen Neuigkeiten soll Meghan ihrer eigenen Familie allerdings selbst nichts erzählt haben. Sie mussten offenbar über Umwege von den Baby-News erfahren.

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan in Neuseeland

Anzeige

Twitter/RobCooperPR Rob Cooper und Samantha Grant

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan in Australien

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de