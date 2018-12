Am 2. Januar 2019 startet eine neue Staffel von Der Bachelor. Die ersten Infos für die kommende Ausgabe des Dating-Formats wurden bereits veröffentlicht: Der neue Rosenkavalier ist der Ex-Basketball-Profi Andrej Mangold (31) – außerdem präsentierte RTL auch Fotos der ersten zehn Kandidatinnen. Aber was müssen die Anwärterinnen beachten? Ratschläge gibt es nun von einem echten Kuppel-Show-Profi: Ex-Bachelor Kandidatin und ehemalige Rosenlady Nadine Klein (33)!

Die Berlinerin buhlte Anfang des Jahres als Teilnehmerin von "Der Bachelor" um das Herz von Daniel Völz (33) – in der fünften Folge musste sie die Liebes-Villa allerdings verlassen. Im Sommer nahm sie die Rose selbst in die Hand und suchte als Bachelorette ihren Mr. Right. Wer wäre also besser als Reality-Ratgeberin geeignet als Nadine? Für ihre Nachfolgerinnen hat sie drei Tipps: "Das alles nicht so nah an sich heran lassen, kühlen Kopf bewahren und keine Show abziehen", erzählte sie im Promiflash-Interview bei der "Ein Herz für Kinder"-Gala 2018.

Das Wichtigste für die Bachelor-Kandidatinnen ist natürlich eine Sache: Dass sie Junggeselle Andrej den Kopf verdrehen. Dieser hat in einem Interview schon deutlich gemacht, was seine Vorlieben sind: "Die Frau muss liebevoll sein, die muss mir einfach Wärme geben. Ich muss mich wohl mit ihr fühlen, ich muss mit ihr lachen können" beschrieb er gegenüber RTL seine Traumfrau.

MG RTL D / Arya Shirazi TV-Bachelor Andrej Mangold

P.Hoffmann / WENN.com Nadine Klein bei der "Ein Herz für Kinder"-Gala

MG RTL D / Arya Shirazi Andrej Mangold, Bachelor 2019

