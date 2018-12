Großer Schock beim Zweitliga-Spiel am Samstagmittag zwischen dem FC St. Pauli und Dynamo Dresden. Vor rund 30.000 Zuschauern lieferten sich die beiden Teams eine packende Partie. Kurz vor Schluss glich der Gast noch zum 1:1-Endstand aus, doch die Geschehnisse auf dem Platz sollten nach dem Fußball-Event nicht im Mittelpunkt stehen: Ein Fan des Hamburger Vereins brach im Stadion zusammen und musste wiederbelebt werden.

Wie ein Pressesprecher des FC gegenüber Bild bestätigt hat, sei ein Anhänger des Kiezklubs während der laufenden Partie in der Arena am Millerntor plötzlich kollabiert. Anschließend habe man den Mann umgehend reanimiert und in ein Krankenhaus gebracht. Grund für den Zusammenbruch des Stadionbesuchers könnte eine Vorerkrankung gewesen sein. Wie es zum aktuellen Zeitpunkt um den Fan der Braun-Weißen steht, ist nicht bekannt.

Das war jedoch nicht die einzige unschöne Szene an diesem Spieltag. Bereits vor dem Anpfiff hatten die Gästefans aus Dresden einige Toiletten verwüstet. Außerdem gingen beide Fanlager nach dem Spiel aufeinander los. Die Polizei konnte die Lage jedoch wieder beruhigen.

