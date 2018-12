Auf den Sommer 2019 können sich die Fans von Stranger Things wahrlich freuen – denn dann wird die neue Staffel über die Bildschirme flimmern! Nun heizen erste News von der Fortsetzung des Netflix-Krachers die Vorfreude an. Zuletzt wurden in einem Teaser bereits die einzelnen Titel der Folgen verraten. Jetzt verkünden die Macher in einem offiziellen Begleitbuch zur Serie, wie es mit Elfie und ihrer Clique weitergeht!

"In ästhetischer Hinsicht wird sich die Serie ganz anders anfühlen", kündigte Ross Duffer, einer der beiden Produzenten, in Stranger Things – Das offizielle Begleitbuch an. Die dritte Staffel spielt im Sommer 1985 und wartet noch mit weiteren stimmungsaufhellenden Neuerungen auf: Eine Shopping-Mall bietet den Kids einen neuen Ort zum Abhängen, sie gehen ins Schwimmbad und schauen sich Filme an. Trotzdem soll die neue Staffel so gruselig werden wie nie zuvor. "Das wird die lustigste und gleichzeitig ekelhafteste Staffel", enthüllte Ross.

Auch um einige neue Stars wird der Cast der Serie im Sommer 2019 erweitert: Maya Thurman-Hawke (20), die Tochter von Hollywoodstar Uma Thurman (48), schlüpft in die Rolle der jungen Frau Robin. Saw-Schauspieler Cary Elwes (56) verkörpert den Bürgermeister der Stadt Hawkins und Jake Busey (47) spielt Bruce, den neuen Reporter der "Hawkins Post".

Jason Merritt/Getty Images Maya Hawke, Tochter von Ethan Hawke und Uma Thurman

Eugene Powers/WENN.com Cary Elwes 2017

WENN.com Jake Busey 2018

