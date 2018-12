2011 lernten sich Emily VanCamp (32) und Joshua Bowman (30) am Set der Serie Revenge kennen und lieben. Nach sechs Jahren Beziehung wollten die beiden den nächsten Schritt wagen und bestätigten im Mai 2017 ihre Verlobung. Mit der Hochzeit hat sich das Paar aber noch Zeit gelassen – am Wochenende und damit 19 Monate nach dem Antrag, war es so weit: Emily und Joshua sollen geheiratet haben!

Diese Nachricht wurde vom Brautpaar bisher zwar noch nicht offiziell verkündet, doch die Instagram-Storys ihrer Kollegin Ashley Madekwe sprechen Bände. Viele Co-Stars und Familienangehörige von Emily und Joshua befinden sich seit einigen Tagen auf den Bahamas, wo am Samstag die Zeremonie stattgefunden haben soll. Die festliche Garderobe von vielen der Mitreisenden könnte ebenfalls ein Indiz für die Eheschließung sein – genauso wie das Datum.

Der 15. Dezember hat für die Turteltauben eine spezielle Bedeutung: 2013 wurde das "Revenge"-Winterfinale in den USA ausgestrahlt. In der Folge treten Emily und Joshs Figuren Emily Thorne und Daniel Grayson vor den Traualtar. Kennt ihr die US-Serie? Stimmt ab!

Getty Images Emily VanCamp in New York City

Anzeige

Cousart/JFXimages/WENN.com Joshua Bowman und Emily VanCamp am Set von "Revenge"

Anzeige

Getty Images Emily VanCamp bei der Premiere von "The Resident"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de