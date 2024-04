Emily VanCamp und Josh Bowmans zweites Baby ist endlich da!

Die Freude ist groß! Nachdem Emily VanCamp (37) im Februar ihre zweite Schwangerschaft bekannt gegeben hatte, war es nur noch eine Frage der Zeit, wann der kleine Wonneproppen auf die Welt kommen würde. Nun war es endlich so weit – Baby Nummer zwei hat endlich das Licht der Welt erblickt. Auf Instagram verkündete die Schauspielerin die frohe Botschaft: Das kleine Mädchen trägt den Namen Rio Rose und wurde bereits am 12. März 2024 geboren. "Willkommen auf der Welt, mein kleines Mädchen. Wir lieben dich so sehr", schrieb Emily in die Caption.

Der Beitrag ist ein kleiner Schnappschuss von Baby Rios kleiner Hand, die auf ihrem Gesicht ruht und einen kleinen Ausschnitt ihres Gesichtes zeigt. Auch Emilys Fans sind ganz aus dem Häuschen. "Herzlichen Glückwunsch ihr beiden! Ich schicke euch ganz viel Liebe", kommentierte ein Follower begeistert. Auch Katy Sloane, die Frau von ihrem "Revenge"-Kollegen Barry Sloane, gratulierte den beiden im Netz. "Die besten Mädels wurden am 12. März geboren", schrieb sie mit einem zwinkernden Gesicht und vielen Herz-Emojis.

Für die Eltern Emily und Josh Bowman (36) ist es schon das zweite Kind. Ihre erste Tochter, Iris, wurde im Sommer 2021 geboren. Diese Schwangerschaft hatte sie auch vorerst geheim gehalten. Zu großer Überraschung der Fans veröffentlichte sie im August 2021 ein Foto auf Instagram. "Willkommen auf der Welt, unsere süße kleine Iris! Unsere Herzen sind voller Liebe", schrieb sie damals zu ihrem Bild. Zu ihrem Verkündungspost fügte die Marvel-Darstellerin außerdem noch zwei Aufnahmen aus ihrer Schwangerschaft hinzu. Auf einem Bild präsentierte die Blondine ihren stolzen Babybauch.

Emily VanCamps Baby

Emily VanCamp und Josh Bowman

