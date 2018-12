Bei Pietro Lombardi (26) haben die Fans die Macht! Das Jahr 2018 hätte für den einstigen DSDS-Sieger musikalisch nicht besser laufen können: Zum ersten Mal landete der Papa von Alessio (3) mit einem Soloprojekt auf Platz eins der deutschen Single-Charts. Nächstes Jahr soll nun ein Album von Pie erscheinen. Über die erste Song-Auskopplung durften aber schon jetzt seine Follower im Netz entscheiden!

In seiner Instagram-Story startete Pietro zum Jahreswechsel eine Umfrage: Soll seine kommende Single wieder ein Latino-Titel werden oder soll der 25-Jährige eine neue Genre-Richtung einschlagen? Vom Ergebnis zeigte sich der TV-Star jetzt richtig geschockt: "Ihr habt euch was anderes gewünscht. Ich bin euch dankbar für den Support und die ehrlich Meinung. Ich werde euch versprechen, es wird was komplett anderes sein, kein Latino", erklärte er.

Doch diese Stil-Umstellung wird für Pie alles andere als leicht, wie er außerdem zugab: "Ich bin ehrlich, ich habe ein bisschen Angst davor, weil ich jetzt meine Schiene gefunden habe." Das Lied soll übrigens schon im Februar Release feiern. Was haltet ihr davon, dass Pietro musikalisch eine andere Richtung einschlagen will?

P. Hoffmann / WENN.com Pietro Lombardi bei The Dome

Instagram / kayone Pietro Lombardi und Kay One

MG RTL D / Stefan Gregorowius Pietro Lombardi, DSDS-Sieger von 2011

