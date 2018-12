In harten Zeiten kann sich Ariana Grande (25) auf ihre Freunde verlassen. Die "thank u, next"-Sängerin hat ein schwieriges Jahr hinter sich. Erst nahm sich ihr Ex Mac Miller (✝26) das Leben, dann trennte sie sich von ihrem Verlobten Pete Davidson (25). Eine, die Ariana durch alle Höhen und Tiefen begleitet hat, ist Miley Cyrus (26). Die hat jetzt verraten, was sie an ihrer Freundin so liebt.

In der Howard-Stern-Radioshow sagte Miley, Ariana sei eine ihrer liebsten Künstlerinnen und erklärte: "Was ich an ihr wirklich mag: Wenn ich sie gebeten habe, bei Sachen mitzumachen, war sie immer dabei. Ich könnte nie schlecht über sie reden, weil sie immer so großartig war." Für Miley heißt das, dass auch sie immer für ihre Freundin da ist: "Es geht nicht darum, wie viele Stunden man miteinander verbringt oder wie viele Insider-Witze man hat, es geht um den richtigen Sch***." So habe Miley ihrer Freundin eine Nachricht voller Herz-Emojis geschickt, als sie von der Trennung von Pete Davidson erfuhr. Ariana habe darauf auch geantwortet: mit einem einzigen Wolken-Emoji.

In der Vergangenheit hat Ariana Miley unter anderem bei ihrer Wohltätigkeitsorganisation "Happy Hippie" unterstützt. Außerdem nahmen die beiden ein Cover von "Don't Dream It's Over" auf und performten es zusammen bei Aris "One Love Manchester"-Konzert. Wusstet ihr von dieser Freundschaft? Stimmt ab!

Getty Images Ariana Grande, Sängerin

Getty Images/Dave Hogan for One Love Manchester Miley Cyrus und Ariana Grande beim "One Love Manchester"-Benefizkonzert

Getty Images Miley Cyrus

