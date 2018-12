So schnell wird Marc Gisin wohl nicht auf die Piste zurückkehren: Der Schweizer Skirennfahrer stürzte gestern bei der Weltcup-Abfahrt im italienischen Gröden und verletzte sich dabei schwer. Sanitäter kümmerten sich sofort um den verunglückten Sportler, der zunächst regungslos am Boden liegen blieb. Mit einem Rettungshubschrauber wurde der Athlet ins Krankenhaus gebracht. Und nun gibt es endlich ein Update zu seinem Gesundheitszustand – Marc liegt mit mehreren Verletzungen an Rippen, Lunge und Wirbelsäule auf der Intensivstation!

Auf Twitter gab der Verband Swiss-Ski weitere Details über den Zustand des 30-Jährigen bekannt. "Die Untersuchungen im Luzerner Kantonsspital von Samstagabend und heute zeigten, dass sich Marc Gisins allgemeiner Zustand weiter stabilisiert", hieß es in einem Statement. Im Schädelbereich habe Marc glücklicherweise keine schwerwiegenden Verletzungen davongetragen. Neben Rippenbrüchen und damit verbundenen Verletzungen in der Lunge habe er außerdem eine eingedrückte Hüftpfanne. "Glücklicherweise blieb der Rücken bis auf einige, nicht gravierende Frakturen an der Wirbelsäule, unbeschädigt", twitterten die Verbandsvertreter weiter.

Bis auf weiteres bleibt Marc nun im Krankenhaus. "Für eine optimale Überwachung und Betreuung wird Marc Gisin vorerst noch auf der Intensivstation im Luzerner Kantonsspital hospitalisiert bleiben", schrieb die Wintersport-Vereinigung abschließend.

Getty Images Skirennfahrer Marc Gisin beim Sturz, Weltcup-Abfahrt in Gröden

Getty Images Rettungshubschrauber nach Marc Gisins Sturz

Getty Images Marc Gisin bei der Worldcup-Abfahrt in Gröden, Italien

