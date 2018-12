Saskia Atzerodt (26) ist wieder in festen Händen! In den vergangenen Jahren hatte das Liebesleben der ehemaligen Bachelor-Kandidatin immer wieder für Aufsehen gesorgt: Nach ihrer stürmischen Romanze und schmutzigen Trennung von Nico Schwanz (40) war der Blondine eine heiße Affäre mit Patricia Blancos (47) damaligem Freund Nico Gollnick (28) nachgesagt worden. Zuletzt brodelte es in der Gerüchteküche nicht mehr ganz so stark – bis jetzt: Promiflash liegen exklusive Bilder vor, die Saskia und ihren neuen Freund im Urlaub zeigen!

Wenn das mal nicht nach einer echten Beziehung aussieht! Fotos zeigen die einstige Bachelor in Paradise-Teilnehmerin nun mit einem noch unbekannten Mann während eines Kreuzfahrt-Urlaubs im Hafen von Aruba. Gemeinsam stehen die Turteltauben vor einem Souvenirstand und scheinen sich auf ein passendes Mitbringsel einigen zu wollen. Ein Augenzeuge erklärte gegenüber Promiflash: "Die beiden knutschten bereits auf dem Hinflug von Düsseldorf nach Barbados. Sie saß die meiste Zeit auf seinem Schoß; auf dem Rückflug tauschten sie extra mit anderen Gästen die Plätze, um zusammensitzen zu können!"

Ob Saskia ihre neue Liebe wohl bald auch der Öffentlichkeit vorstellen wird? Während der Traumreise, die laut Promiflash-Quelle vom 22. November bis zum 6. Dezember gedauert habe, stellte die Bayerin nur Bilder von sich ohne ihren Auserwählten ins Netz.

Promiflash Saskia Atzerodt in männlicher Begleitung während ihres Barbados-Urlaubs 2018

Anzeige

Promiflash Saskia Atzerodt in männlicher Begleitung während ihres Barbados-Urlaubs

Anzeige

Instagram / saskia_atzerodt Saskia Atzerodt im Urlaub auf Antigua

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de