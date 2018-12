Unmut bei der sonst so gut gelaunten Talkmasterin! Ellen DeGeneres (60) führt seit 2003 ihre erfolgreiche, gleichnamige Fernsehshow, präsentierte bereits die Oscar-Verleihung und hat nun eine neue Stand-up-Show auf Netflix. Immer mit einem Team von Mitarbeitern an ihrer Seite. Doch ihnen gegenüber soll sie alles andere als freundlich sein. Das sei jedoch eine glatte Lüge, stellte die 60-Jährige nun erzürnt klar!

"Das nervt mich, wenn jemand das sagt, weil es eine reine Lüge ist", beklagte sich die Talkmasterin im New York Times-Interview. Ellen setze vielmehr auf eine positive Arbeitsumgebung mit glücklichen Team-Mitgliedern um sich herum. "Am ersten Tag sagte ich: 'Das Einzige, was ich möchte, ist, dass alle hier glücklich und stolz darauf sind, wo sie arbeiten und wenn nicht, arbeitet nicht hier.' Niemand wird seine Stimme erheben oder nicht dankbar sein. Das ist bis heute die Regel", erklärte das bekannte TV-Gesicht weiter.

Auslöser für diese Gerüchte waren anonyme Beschwerden gegen die Talkmasterin, die in amerikanischen Boulevardblättern abgedruckt wurden. Ellen selbst lese übrigens keine Artikel über sich. Die Presserecherche über ihre Person habe sie vor Jahren aufgegeben – die Blondine konzentriere sich lieber vollends auf ihre Talk- sowie Stand-up-Show mit ihrem Team im Rücken.

