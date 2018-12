Könnte mit der "The Ellen Show" etwa bald Schluss sein? In ihrer Talkshow fühlt Ellen DeGeneres (60) regelmäßig den größten Hollywoodstars auf den Zahn – und alle plaudern nur allzu gerne aus dem Nähkästchen. Seit 2003 gehört die Entertainerin damit zu den erfolgreichsten TV-Stars der Welt. Das könnte aber bald der Vergangenheit angehören: Ellen denkt tatsächlich darüber nach, ihre Talkshow-Karriere an den Nagel zu hängen!

Das verriet die 60-Jährige jetzt in einem Interview mit der New York Times. Tatsächlich wäre sie sogar schon einmal kurz davor gewesen, ihren Vertrag für die Sendung nicht mehr zu verlängern. Hinter dieser Idee steckt allerdings nicht Ellen selbst, sondern ihre Frau Portia de Rossi (45). "Ich glaube einfach, dass sie eine brillante Schauspielerin und Stand-up-Komikerin ist. Um ihre Kreativität auszuleben, muss es nicht immer diese Talkshow sein. Es gibt andere Dinge, die sie angehen könnte. Ich glaube nicht, dass das Ende der Show auch ihr Karriere-Ende wäre", erklärte Portia.

Bis sich Ellen aber tatsächlich in den Talk-Ruhestand zurückziehen könnte, wird es allerdings noch etwas dauern. Immerhin läuft ihr aktueller Vertrag noch bis zum Sommer 2020 – und bis dahin hat Portia es sich ja vielleicht schon wieder anders überlegt.

Getty Images Portia de Rossi und Ellen DeGeneres bei den People's Choice Awards 2017

Getty Images Ellen DeGeneres bei der Benefizveranstaltung "One Voice: Somos Live! A Concert For Disaster Relief"

Getty Images Portia de Rossi und Ellen DeGeneres in Los Angeles

