Es war ein langer Weg! Jennifer Lopez (49) ist 49 Jahre alt und scheint endlich ihr Beziehungsglück gefunden zu haben. Mit Ex-Baseballspieler Alex Rodriguez (43) ist sie seit fast zwei Jahren glücklich liiert, zuvor sind gleich drei Ehen des Megastars gescheitert. Alex selbst ist aber nicht der Grund für ihre vollkommene Zufriedenheit: Jen hat ihre Einstellung gegenüber Beziehungen verändert und an sich selbst gearbeitet.

"Ich war fertig damit, andere zu beschuldigen – er hat dies oder er hat das getan – und sagte zu mir: 'Nein, du bist es selbst'", erinnert sich Jennifer im Interview mit dem Magazin People an die Zeit nach der Trennung von ihrem dritten Ehemann Marc Anthony (50) im Jahr 2014. Diese Einsicht sei "ein großer Wendepunkt" für sie gewesen. Also ging sie – auch mithilfe eines Therapeuten – in sich, um zu lernen, sich selbst zu lieben und alleine glücklich zu sein. "Seit ich geboren wurde, habe ich mein Bett mit meinen Schwestern geteilt, dann mit meinem Freund, dann mit dem nächsten, dann mit einem Ehemann und so weiter. Und ich habe realisiert: Ich war noch nie allein", sagt J.Lo.

Wie sich wahre, bedingungslose Liebe anfühlt, hätten sie zudem ihre Zwillinge Emme (10) und Max gelehrt. Mit diesem neuen Bewusstsein traf sie 2017 Alex und war wieder bereit für eine Beziehung. "Wir geben uns gegenseitig etwas, das tiefgründig, gut und gesund ist", bewertet die Sängerin ihre Liebe.

Instagram / arod Alex Rodriguez und Jennifer Lopez

Getty Images Sängerin Jennifer Lopez im Tüllkleid

Instagram / arod Emme, Ella, Alex Rodriguez, Tashi, Max und Jennifer Lopez

