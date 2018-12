Sie ist die Mutter der Bodycon-Kleider! Egal, ob Mariah Carey (48) mal ein paar mehr oder weniger Kilos auf den Rippen hat, sie gibt sich immer figurbetont. Das Tüpfelchen auf dem i: Das ausladende Dekolleté, dass sie ebenso gern zeigt. Am Sonntag feierte sie das Ende ihrer "All I Want for Christmas Is You: A Night of Joy and Festivity"-Tour und trug dazu ein enges Mini-Kleid mit tiefstem Ausschnitt: Doch fällt ihre Wahl bei ihren Fans durch?

Der Superstar postete ein Foto von sich bei der Party auf ihrem Instagram-Profil und schrieb dazu: "Feiertagsparty zum Ende unserer Tour in Madrid!" Darauf sieht man Mariah ganz nach dem Motto: Passt, wackelt und hat keine Luft! In dem kurzen, knallengen Paillettenkleid, dessen V-Ausschnitt tief blicken lässt, strahlt die 48-Jährige in die Kamera. Überkreuzte Träger auf dem Dekolleté gaben der üppigen Pracht Halt. Glitzernde Ohrringe, ein glamouröses Make-up und schwarze Strumpfhosen komplettierten ihren Partylook – doch wie kam er bei ihren Supportern an?

Bei ihren Fans löste das Outfit gemischte Gefühle aus. Einige Follower waren hin und weg und kommentierten unter anderem: "Wow, du sieht fantastisch aus. So sexy", oder "Tolles Kleid, du heißes Teil!" Andere User waren jedoch nicht so angetan vom Glitzerfummel – zwei der Kommentare lauteten: "So unnatürlich, gefällt mir nicht" oder "Viel zu eng, schrecklich!"

Getty Images Mariah Carey, Musikerin

Anzeige

Getty Images Mariah Carey, Sängerin

Anzeige

Getty Images Mariah Carey, Musikerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de