Wie bekommt man wohl einen Traumkörper wie diesen? In der Castingshow Sylvies Dessous Models konnte Kandidatin Tahnee die Jury von Anfang an mit ihrem Charakter, aber vor allem auch mit ihrem durchtrainierten Body überzeugen. In der letzten Runde des Modelcontests ging sie schließlich als Siegerin des Wettstreits und damit als neue Markenbotschafterin für Sylvie Meis' (40) Unterwäschelabel hervor. Nun verrät das frischgebackene Werbegesicht, wie hart es für sein Kapital arbeitet!

Im Interview mit Bild verkündet Tahnee: "Ich versuche drei bis sechs Mal die Woche zwei Stunden zu trainieren, mache eine Mischung aus Cardio- und Kraftsport." Diesem strikten Fitnessplan hat sie ihre Traummaße von 90-64-94 zu verdanken. Da die 26-Jährige mit ihren 1,72 Metern für eine Laufstegkarriere zu klein ist, bekommt man ihre Kurven meistens nur in Bademoden-, Unterwäsche- und Sport-Shoots zu sehen.

Desto überraschender kommt folgende Aussage: Je knapper das Outfit wird, desto weniger trainiert Tahnee auch – und das hat einen besonderen Grund. "Damit das Sixpack nicht wegretuschiert werden muss."

Instagram / tahneechristin Tahnee, TV-Star

Anzeige

Instagram / tahneechristin Tahnee Christin, Model

Anzeige

Instagram / tahneechristin Tahnee Christin, "Sylvies Dessous Models"-Siegerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de