Ob Tahnee Christin einige Momente ihrer kurzen TV-Karriere inzwischen wohl bereut? Erst Anfang Dezember wurde die Düsseldorferin von Sylvie Meis (40) offiziell zu deren Nachfolgerin gekürt: Als Siegerin von Sylvies Dessous Models ist sie ab sofort die Markenbotschafterin der Lingerie-Marke der Niederländerin. Der Triumph in dem Reality-TV-Format dürfte die junge Schönheit so richtig stolz machen – doch gab es auch Sequenzen während der Sendung, die Tahnee unangenehm waren? Das verriet sie jetzt im Promiflash-Interview!

In heißer Unterwäsche und knappen Bikinis flimmerte die Rheinländerin in den drei Episoden der Show über die Fernsehbildschirme. Die schlüpfrigen Auftritte störten die Brünette aber nicht – andere Situationen hingegen schon, wie Tahnee Promiflash erklärte: "Peinlich war mir tatsächlich anfangs mein kleiner Tränenausbruch auf der Jacht vor Formentera. Ich habe mich nie vor Kunden so offen oder verletzlich gezeigt. Das Letzte, was ich wollte, ist, dass so etwas im TV passiert!" Dabei bezog sie sich auf einen intimen Moment mit Mentorin Sylvie, bei dem das Nachwuchsmodel der Blondine von unangenehmen Geschehnissen in ihrer Vergangenheit erzählt hatte.

Als wirklich negativ empfand Tahnee ihren emotionalen Ausbruch aber nicht – denn die Fitness-Liebhaberin lebt nach einem bestimmten Motto: "Es ist aber passiert und ich habe es angenommen, denn auch die negativen und traurigen Dinge in meinem Leben haben mich zu dem Menschen gemacht, der ich heute bin. Peinlich? Nein, menschlich!", war sie überzeugt.

MG RTL D Sylvie Meis bei "Sylvies Dessous Models"

Anzeige

Instagram / tahneechristin Tahnee, Kandidatin bei "Sylvies Dessous Models"

Anzeige

MG RTL D / Mato Johannik Tahnee, Kandidatin bei "Sylvies Dessous Models"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de