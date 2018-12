Elternsein ist nicht einfach, das könnten Sarah (26) und Pietro Lombardi (26) wohl sofort unterschreiben. Die DSDS-Stars von 2011 wurden 2015 Eltern ihres gemeinsamen Sohnes Alessio Lombardi (3). Nur ein Jahr später trennten sich die beiden – wer jetzt allerdings an einen Rosenkrieg der Extraklasse denkt, liegt weit daneben. Ihre Beziehung als Co-Parents könnte gar nicht besser sein: Pietro lobt seine Ex in den höchsten Tönen!

Diese Lobeshymne in der Instagram-Story des Sängers dürfte nicht nur Fan-Herzen, sondern auch Sarahs Herz erwärmen: In rührenden Clips bittet Pietro alle Mamas und Papas, für ihre Kinder da zu sein – komme, was wolle. "An alle getrennten Paare da draußen: Ein Kind braucht Mama und Papa. Leute, deswegen bin ich wirklich froh, dass Alessio so eine tolle Mama hat. Auch wenn die manchmal Banane im Kopf ist, muss ich sagen, sie ist eine tolle Mama – und ich bin echt froh und stolz, dass Alessio so eine Mama hat", kommt der humorvolle Vollblutpapa gar nicht aus dem Schwärmen heraus.

Treue Follower, die jetzt ein Reunion der einstigen Turteltauben erwarten, sollten sich aber nicht zu früh freuen: "Nein es wird kein Comeback geben, aber das muss einfach mal gesagt werden", klärt der Verflossene der mittlerweile an Roberto vergebenen Sarah klar.

