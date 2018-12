Gipfelt ihre Liebe im Eiltempo nun etwa in einer Blitz-Verlobung? Die rasant fortschreitende Beziehung zwischen Nicki Minaj (36) und Kenneth Petty war Fans von Anfang an ein Dorn im Auge: Nach einem gemeinsamen Videodreh wurde aus Nickis geschäftlichem Verhältnis zu dem registrierten Sexualstraftäter schnell mehr. Heiße Kuschel-Pics der beiden bestätigten schließlich ihr Techtelmechtel. Jetzt sieht es sogar so aus, als würde das Paar bereits den nächsten Schritt wagen: Werden die beiden tatsächlich heiraten?

Anlass für diese Spekulationen ist ein neuer Schnappschuss auf Instagram, der die "Anaconda"-Interpretin mit einem verdächtigen Schmuckstück zeigt. An ihrem Ringfinger funkelt doch glatt ein XXL-Klunker! Handelt es sich dabei etwa um ein Geschenk von ihrem neuen Freund? Immerhin können die zwei allem Anschein nach momentan kaum die Finger voneinander lassen – gut möglich also, dass Nickis brandneues Accessoire bedeuten könnte, dass sie für immer durch dick und dünn gehen möchten!

Verwunderlich wäre eine Verlobung auf alle Fälle nicht: Erst kürzlich bestätigten Insider, dass es die Musikerin sehr ernst meine und noch nie für einen Mann so viel empfunden habe wie für Kenneth. Nicki sei sich sogar so sicher mit ihrem Neuen, dass sie noch nicht einmal seine kriminelle Vergangenheit von ihren Hochzeits- und Familienplänen abbringen könne.

Instagram / nickiminaj Kenneth Petty und Nicki Minaj

Instagram / nickiminaj Kenneth Petty und Nicki Minaj

Instagram / nickiminaj Nicki Minaj, Sängerin

