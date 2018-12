Der Countdown läuft! In wenigen Wochen startet die neue Staffel von Der Bachelor. Wer im kommenden Jahr die Rosen verteilt ist seit Kurzem bekannt: der ehemalige Basketball-Profi Andrej Mangold (31). Unter 20 Single-Ladys hat er die Qual der Wahl und findet mit etwas Glück vielleicht sogar seine Traumfrau. Seit wenigen Minuten gibt es auch Bilder der ersten zehn Kandidatinnen. Unter ihnen ist auch eine TV-Bekanntheit.

Im RTL-Pressebereich veröffentlichte der Sender Fotos der neuen Rosenanwärterinnen und die sind ziemlich vielversprechend. Eines steht schon jetzt fest: Die Mädels machen im Bikini allesamt eine tolle Figur. Ansonsten könnten sie – zumindest rein optisch – nicht unterschiedlicher sein: Von der wilden Lockenmähne wie bei Model Cecilia bis hin zum frechen, blonden Longbob, wie Kellnerin Lara ihn trägt, ist alles dabei. Konkurrenz bekommen die beiden Beautys unter anderem von der 24-jährigen Flugbegleiterin Jade und der Immobilienkauffrau Isabell. Auch die Gesundheitstrainerin Jennifer will versuchen, das Herz des TV-Junggesellen zu erobern. Kommunikationsdesignerin Kimberley will in dem Kuppelformat ebenfalls den Mann fürs Leben finden, genau wie ihre Mitstreiterin Mariya, eine 27-jährige Kosmetologin. Die medizinische Fachangestellte Julia und Service-Assistentin Luisa werden sich auch auf das Liebesabenteuer einlassen.

Auch Christina Graßmann will um Andrejs Gunst buhlen. Die 30-jährige Pharma-Referentin dürfte dem ein oder anderen Fernsehzuschauer schon bekannt vorkommen. Sie holte sich im vergangenen Jahr den Titel Miss Norddeutschland und ergatterte danach eine Rolle in dem RTL2-Format Schwestern – Volle Dosis Liebe. Dort spielte sie an der Seite von Love Island-Hottie Jan Sokolowsky und dem Berlin - Tag & Nacht-Star Josephine Welsch die ambitionierte Ärztin Larissa Sailer.

Alle Episoden von "Der Bachelor" bei TVNOW: www.tvnow.de

MG RTL D Cecilia, Bachelor-Kandidatin

MG RTL D Lara, Bachelor-Kandidatin

MG RTL D Jade, Bachelor-Kandidatin

MG RTL D Isabell, Bachelor-Kandidatin

MG RTL D Jennifer, Bachelor-Kandidatin

MG RTL D Kimberley, Bachelor-Kandidatin

MG RTL D Mariya, Bachelor-Kandidatin

MG RTL D Luisa, Bachelor-Kandidatin

MG RTL D Julia, Bachelor-Kandidatin

MG RTL D Christina Graß, Bachelor-Kandidatin



