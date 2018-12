Dominic Harrison (27) überrascht jetzt mit einem neuen Hairstyle: Der Influencer trägt Glatze – und das ganz unfreiwillig! Gemeinsam mit seiner Göttergattin Sarah (27) und Töchterchen Mia Rose (1) verzückt der Fitness-Fan seine Fans im Netz immer wieder mit Youtube-Videos, die einen Einblick in das Leben der kleinen Familie in den USA gewähren. Kurz vor Weihnachten lieferte er sich nun ein besonderes Battle mit seiner Herzdame: Die beiden mussten Lebkuchenhäuser bauen. Siegerin Sarah durfte sich für Verlierer Dominic schließlich eine Bestrafung einfallen lassen. Letztendlich verpasste sie ihm eine neue Frisur, auf die die Kahlrasur folgte!

Die Follower auf Instagram haben entschieden: Das gebastelte Lebkuchenhaus der 27-Jährigen hatte in Sachen Schönheit mit 73 Prozent deutlich die Nase vorn. "Mama hat gewonnen", freute sie sich lautstark und führte mit ihrem Töchterchen auf dem Arm kurzerhand einen kleinen Freudentanz auf. "Ich habe mir natürlich schon was richtig Krasses ausgedacht. Ich darf jetzt Friseur spielen", kündigte sie mit einem spitzbübischen Grinsen an. Auf YouTube erhielten die Zuschauer schließlich einen exklusiven Einblick in das Meisterwerk: Sarah verzierte Domis Kopf mit einem "S" für "Sarah", einem "M" für "Mia", einem Weihnachtsstern und diversen Streifen.

"Ich finde, das sieht ganz cool aus", schwärmte die ehemalige Der Bachelor-Kandidatin von dem Resultat. Doch ihr Liebster war da anderer Meinung. Seine Devise lautete wohl: Lieber keine Haare als eine verkorkste Frisur. Jedenfalls trägt er inzwischen Glatze!

Instagram / sarah.harrison.official Sarah und Domi Harrison

Instagram / dominic.harrison.official Sarah, Mia Rose und Dominic Harrison auf dem Walk of Fame

Instagram / dominic.harrison.official Mia Rose, Dominic und Sarah Harrison

