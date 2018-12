Dieser Moment versetzte die Zuschauer in Schockstarre! Als Nachrückerin sprang Chethrin Schulze (26) am vergangenen Wochenende bei den "ProSieben Wintergames" ein: Die ehemalige Love Island-Kandidatin war Feuer und Flamme und konnte ihren Einsatz kaum erwarten, doch der Wettkampf ging für sie anders aus als erhofft. Die Blondine stürzte während der Liveshow schwer – die Diagnose: Rippenprellung. Via Social Media gibt Chethrin ihren Fans nun ein ausführliches Gesundheits-Update.

"Die Rippen, die ziehen ein bisschen, aber nur, wenn man draufdrückt. Also, das ist im grünen Bereich", bringt die 26-Jährige die Follower in ihrer Instagram-Story auf den neuesten Stand. Auch die Prellung am Arm schmerze noch etwas, sei aber ebenfalls auszuhalten. Ein User will unbedingt wissen, ob Chethrin sich trotz Verletzung vorstellen könnte, noch einmal an solch einer harten TV-Challenge teilzunehmen. Die eindeutige Antwort der Powerfrau dürfte viele wohl überraschen: "Ja, definitiv, ich liebe so etwas, das ist voll der Nervenkitzel."

Während Chethrin von ihrem Unfall erzählt, strahlt sie trotz allem wie ein Honigkuchenpferd. Ob da nicht ihr Freund Marco Mirwald die Finger mit im Spiel hat? Erst vor Kurzem hat sie die Beziehung öffentlich gemacht – und die neue Liebe scheint ihr sichtlich gutzutun.

Instagram / chethrin_schulze Chethrin Schulze, ehemalige "Love Island"-Kandidatin

Anzeige

Instagram / chethrin_official Chethrin Schulze in der Schweiz, November 2018

Anzeige

Instagram / chethrin_official Marco Mirwald und Chethrin Schulze

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de