Alessio Lombardi (3) ist offenbar in jeder Lebenslage voller Tatendrang! Anfang der Woche meldete sich seine berühmte Mama Sarah (26) besorgt bei ihren Fans: Ihr Spross hat sich kurz vor Weihnachten eine Erkältung eingefangen – Fieber inklusive. Da lässt es sich auch Papa Pietro (26) nicht nehmen, sich rührend um seinen Sohn zu kümmern. Doch das ist gar nicht so einfach: Selbst mit erhöhter Temperatur ist der Dreijährige ein echter Wirbelwind!

Pietro erklärt in seiner Instagram-Story, dass es Alessio mittlerweile schon etwas besser geht. Da der kleine Mann aber immer noch nicht ganz fit ist, soll er sich nach wie vor schonen. Das geht dem Wildfang aber mächtig gegen den Strich. "Er sagt immer: 'Papa, wir können jetzt wieder Fußball spielen, weil ich bin gesund!'", berichtet der Promipapa und erzählt weiter: "Und ich sage dann: 'Alessio, du hast aber noch Fieber!' Und er wieder: 'Nein Papa, ich bin gesund!' Und immer wenn ich ihm Fieber messe und es am Ende dann piept, wenn es fertig ist, fragt er: 'Und Papa, habe ich noch Fieber?'"

Pietro kann natürlich verstehen, dass seinem Sohnemann langweilig ist, und fühlt kräftig mit ihm mit. Der 26-Jährige will sich aber nicht verrückt machen: "Die Kinder gehen in den Kindergarten. Sie stecken sich an. Irgendwann wird es noch schlimmer, dann kommen zum Beispiel die Windpocken. Deswegen, das gehört zum Kind sein dazu. Alles entspannt", sieht er die Situation locker.

Instagram / sarellax3 Alessio mit einem grauen Hasen

Instagram / _pietrolombardi_ Alessio und Pietro Lombardi

Instagram / _pietrolombardi_ Pietro Lombardi mit seinem Sohn Alessio

