Helene Fischer (34) macht kein Geheimnis aus ihrer neuen Liebe! Am Mittwochabend wurde bekannt, dass sie und Florian Silbereisen (37) nach zehn Jahren Partnerschaft getrennte Wege gehen – eine Tatsache, die die Managements der Schlager-Stars nach ersten Gerüchten bestätigten. In einem offenen Brief wandte sich die Sängerin nun auch selbst an ihre Fans. Darin spricht sie selbst ganz offen ihre neue Beziehung an!

In dem Statement, das sie via Instagram veröffentlichte, machte die 34-Jährige ihr neues Glück persönlich öffentlich. Sie sei schon eine Weile von Florian getrennt, was keineswegs eine leichtfertige Entscheidung gewesen sei. "Aber ja, es gibt einen neuen Mann in meinem Leben und daraus will ich kein Geheimnis machen. Umso bedeutender und berührender ist für mich zu sehen, mit welcher Größe Florian damit umgeht", meldete sich die Künstlerin zu Wort.

In einem Brief seinerseits bestätigte Florian zudem die Gerüchte, es handle sich bei Helenes neuem Freund um einen Luftakrobaten ihres Show-Teams, Diplom-Sportwissenschaftler Thomas Seitel. Wie weiterhin Bunte schreibt, soll er für die Beziehung mit der Musikerin seine vorige Partnerin verlassen haben, die als Make-up-Artist zum Team von Helenes Erfolgs-Show gehört. Allerdings ist zum derzeitigen Zeitpunkt keine dieser Informationen bestätigt.

Cinamon Red/WENN.com Helene Fischer und Florian Silbereisen bei "Schlagercountdown - Das große Premierenfest" 2017

Anzeige

Jens Schlueter/Getty Images Helene Fischer und Florian Silbereisen

Anzeige

Alexander Koerner/Getty Images Helene Fischer im Perlen-Body bei einem Konzert

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de