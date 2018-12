So kurz vor Weihnachten schlug diese Nachricht wie eine Bombe in die Schlagerwelt ein: Helene Fischer (34) und Florian Silbereisen (37) sind nach über zehn gemeinsamen Jahren kein Paar mehr. Nachdem zunächst über ein Liebes-Aus spekuliert wurde, bestätigten die Managements der beiden Musiker das Ende ihrer langjährigen Beziehung. Gerüchten zufolge soll Helene wieder neu vergeben sein – an ein Mitglied ihrer Show-Crew!

In einem offenen Brief an die Bild schrieb Helene: "Es gibt einen neuen Mann in meinem Leben und daraus will ich kein Geheimnis machen." Laut RTL.de heißt der Mann an Helenes Seite Thomas Seitel und ist Diplom-Sportwissenschaftler. Seit einer Weile gehört er als Luftakrobat zu dem Team für ihre Shows, wirbelt mit der Sängerin in 15 Metern Höhe durch die Luft. Für die blonde Musikerin soll der Sportler seine Freundin verlassen haben, die als Make-up-Artist zum Team der Erfolgs-Show gehört. Offiziell bestätigt ist diese Information der Bunten allerdings noch nicht.

Noch im Mai hatten Helene und Florian ihr zehntes Liebes-Jubiläum gefeiert und ihre berufsbedingte Fernbeziehung entspannt genommen. Durch viele Termine sahen sich die beiden selten, konnten dieses Problem allerdings in der Vergangenheit gut lösen. "Das muss man einfach ein bisschen organisieren und strukturieren und dann ist alles okay. Wir mögen das, was wir machen, und sind gerne unterwegs", erklärte der Moderator und fügte hinzu, man freue sich dann umso mehr, wieder nach Hause zu kommen.

Becher/WENN.com Helene Fischer, Schlagersängerin

Anzeige

ActionPress Florian Silbereisen in der TV-Show "Die Schlager des Jahres" im November 2018

Anzeige

Jens Schlueter / Getty Images Helene Fischer und Florian Silbereisen beim "Adventsfest der 100.000 Lichter", 2016

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de