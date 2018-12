Hat Janet Jackson (52) etwa einen neuen Stylisten? Normalerweise präsentiert sich die Musikerin bei öffentlichen Auftritten immer besonders sexy und glamourös. Ob im hautengen Lederlook oder mit reichlich Goldschmuck um den Hals – die Schwester von Michael Jackson (✝50) war bisher vor allem für ihre modische Extravaganz bekannt. Bei einer Preisverleihung in China stellte sie jetzt allerdings ihre Wandlungsfähigkeit unter Beweis und überraschte mit einem komplett neuen Look. Janet war kaum wiederzuerkennen!

Bei den Mnet Asian Music Awards in Hongkong war die Sängerin nun als Stargast geladen. Doch anstelle eines pompösen Outfits mit viel Chichi entschied sich die 52-Jährige für ein schlichtes Ensemble – und haute damit alle aus den Socken. Auf dem roten Teppich erschien die Diva mit einem kurzen Bob und einer Kombination aus einem schwarzen Blazer und einem voluminösen Rock. Nur der Kragen ihrer Bluse glitzerte ein wenig!

Auftritt wie diese gehören inzwischen eher zur Seltenheit für die "That’s the Way Love Goes"-Interpretin. Ein Grund dafür könnte die Geburt ihres Söhnchens Eissa vor mehr als einem Jahr sein. Seit der Geburt ihres ersten Kindes geht Janet voll und ganz in ihrer Mutterrolle auf und genießt jede Minute mit ihrem Sprössling. Ihre Karriere steht seither eher an zweiter Stelle!

Getty Images Sängerin Janet Jackson bei einer Award-Show in Hongkong

Getty Images North America Sängerin Janet Jackson in Las Vegas

Instagram / janetjackson Janet Jackson mit Baby Eissa

