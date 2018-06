Für sie gibt es einfach nichts Schöneres. Vor etwas mehr als einem Jahr brachte Janet Jackson im Alter von 50 Jahren ihr erstes Kind zur Welt: Söhnchen Eissa. Seitdem geht die Sängerin in ihrer Rolle als Mutter voll auf. Nicht nur sie würde Wissen an ihr heranwachsendes Kind weitergeben. Auch der Kleine soll ihr eine völlig neue Perspektive im Leben bieten und sie vor allem in Sachen Liebe so einiges lehren.

Das aktuelle Cover des US-Magazins Billboard ziert Janet. Im Interview zum Shooting geriet die Schwester des verstorbenen King of Pop ins Schwärmen über ihr Dasein als Mama: "Mein Sohn hat mir, trotz seiner kurzen 17 Monaten auf dieser Welt, gezeigt, dass Liebe, ganz egal, wie tief du sie schon empfunden hast, immer noch tiefer geht. Wenn ich Tag für Tag und Nacht für Nacht mein Baby in den Armen halte, fühle ich Frieden. Ich bin gesegnet. In diesen Momenten ist Welt in Ordnung."

Drei Monate nach der Geburt des Kleinen hatte sich die Musikerin von ihrem dritten Ehemann und Kindsvater Wissam Al Mana (43) getrennt. "Wir stehen vor Gericht und der Rest liegt in Gottes Händen", erklärte Janet damals, als sie mit ihren Twitter-Followern die Trennungs-News geteilt hatte.

