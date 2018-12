Die Meldungen um das Liebes-Aus von Helene Fischer (34) und Florian Silbereisen (37) überschlagen sich! Erst vor wenigen Minuten wurde bekannt, dass das einstige Traumpaar endgültig getrennte Wege geht. Kurz nachdem das Beziehungsende öffentlich wurde, äußerte sich Florian bereits zur Trennung und erklärte, dass schon seit Wochen Schluss sei. Jetzt zieht Helene mit einem Brief nach – und ihre Worte könnten kaum emotionaler sein!

Bevor irgendwelche Gerüchte die Runde machen, will sich die Sängerin mit ihrer eigenen Geschichte an die Öffentlichkeit wenden. "So traurig wir darüber sind, dass wir unseren Lebenstraum gemeinsam nicht verwirklichen konnten und Florian und ich nun getrennte Wege als Paar gehen", lauten ihre rührenden Zeilen, die Bild zitiert: "Wir haben uns 10 Jahre Respekt, bedingungslosen Zusammenhalt, Harmonie, Treue, Freundschaft und Liebe geschenkt und das spiegelt sich jetzt auch in unserer Trennung wider."

Weiter erklärt Helene: "Wir sind zwar schon eine Weile getrennt, haben für uns aber auch erst einmal die Lage sortieren müssen und das braucht Zeit. Denn auch wenn die Liebe schleichend geht, wirft man eine Beziehung nicht einfach nach zehn Jahren bedeutungslos hin." Besonders bewegend sind die Worte, mit denen Helene ihren Brief abschließt. "Ich kann nur aus tiefstem Herzen sagen: Danke, Florian, für alles!"

Becher/WENN.com Helene Fischer bei "Die große Schlagerüberraschung"

ARD /JürgensTV/ Dominik Beckmann Florian Silbereisen und Helene Fischer, Das große Fest der Besten 2018

Andreas Rentz / Getty Images Helene Fischer beim Echo Award

