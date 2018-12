Mit diesem Liebes-Aus hat wohl keiner gerechnet! Insgesamt zehn Jahre lang galten Florian Silbereisen (37) und Helene Fischer (34) als das Traumpaar der Schlager-Branche. Fans der Turteltauben warteten gespannt auf eine romantische Hochzeit der beiden – in diesem Jahr spitzten sich sogar die Verlobungs-Gerüchte zu. Doch so weit ist es nie gekommen, die zwei sind mittlerweile getrennt – und das schon seit Wochen, wie Florian jetzt bestätigt.

Gegenüber Bunte packt der Sänger jetzt aus. "Während in den letzten Wochen mal wieder über eine bevorstehende Hochzeit spekuliert wurde, waren wir längst getrennt", so Florian im Interview. Was zunächst nach einem bösen Gerücht aussah, ist nun also offiziell. Doch war das Liebes-Aus schon seit Längerem abzusehen? Zwar hält das Musiker-Duo sein Privatleben aus der Öffentlichkeit heraus, doch es war schon verwunderlich, dass die beiden in den vergangenen Monaten gar nicht mehr gemeinsam aufgetreten waren.

Zu den genauen Hintergründen der Trennung wollten sich sowohl Florian als auch Helene bisher nicht genauer äußern. Die Blondine bestätigte jedoch: Sie ist schon wieder vergeben.

Jens Schlueter/GettyImages Helene Fischer und Florian Silbereisen

Getty Images Entertainment Florian Silbereisen, Moderator und Schlagersänger

ARD /JürgensTV/ Dominik Beckmann Florian Silbereisen und Helene Fischer, Das große Fest der Besten 2018

