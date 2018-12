Lange kann es nicht mehr dauern! Sophia Vegas (31) und ihr Freund Daniel Charlier erwarten derzeit ihr erstes gemeinsames Kind. Bereits vor einiger Zeit hat die Ex von Bert Wollersheim (67) verraten, dass es ein kleines Mädchen wird – und inzwischen kann sie es kaum noch erwarten, ihre Prinzessin endlich in die Arme zu schließen. Bis zur Geburt muss sich das Kurvenwunder aber auch nicht mehr allzu lange gedulden: Sophia ist bereits im achten Monat – und das sieht man ihr jetzt auch an!

Paparazzi lichteten die werdende Mama nun während einer Shopping-Tour mit Daniel in Los Angeles ab und die Schnappschüsse zeigen deutlich: Ihren runden Babybauch kann Sophia mittlerweile nicht mehr verstecken – doch das will sie offenbar auch gar nicht! Das enge, blaue Kleid, das sie auf den Aufnahmen trägt, setzt ihren hübschen Schwangerschaftsbauch perfekt in Szene. Darüber hinaus ist auch das Shirt ihres Liebsten farblich auf das Outfit der gebürtigen Berlinerin abgestimmt.

Obwohl Sophia lange auf ihren Babybauch warten musste, sehnt sich die einstige Promi Big Brother-Teilnehmerin schon jetzt wieder nach einem flachen Bauch. Die 31-Jährige schwitzt trotz Schwangerschaft regelmäßig im Fitnessstudio, um nach der Geburt so schnell wie möglich ihre alte Figur wiederzubekommen.

KAT / SplashNews.com Sophia Vegas in Los Angeles

KAT / SplashNews.com Sophia Vegas und Daniel Charlier, Dezember 2018

Instagram / officialsophiavegas Sophia Vegas im Fitnessstudio

