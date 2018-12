Hinter Daniela Büchner (40) liegen schwere Wochen: Mitte November war ihr Mann, Kultauswanderer und Schlagerstar Jens Büchner (✝49), völlig überraschend an Lungenkrebs verstorben. Kein Wunder, dass besonders die Vorweihnachtszeit alles andere als leicht für sie und ihre Familie ist. Verständlicherweise hat sich Dani nach diesem schrecklichen Ereignis aus der Öffentlichkeit zurückgezogen – jetzt meldet sie sich aber kurz vor dem vierten Advent mit emotionalen Zeilen via Social Media zurück.

Auf ihrem Instagram-Kanal ist es ruhig geworden, doch nun wendet sich Daniela in ihrer Story mit einem herzzerreißenden Zitat an ihre Fans. Sie zitiert einen Auszug aus dem Film König der Löwen – Simba fragt seinen Vater, warum die tollsten Leute immer zuerst sterben. "Wenn du auf einer Wiese bist voller Blumen, welche reißt zu zuerst aus?", lautet die Antwort von Mufasa. Diese gefühlvollen Worte unterstreicht Daniela dann selbst noch mit dem Kommentar "Du fehlst mir so sehr".

Trotz Trauer will Dani ihren Kindern ein schönes Fest bescheren – das verriet vor Kurzem eine gute Freundin der Familie, Marion "Krümel" Pfaff, gegenüber RTL. "Ich muss ehrlich sagen: Respekt vor dieser Frau. Sie ist wirklich sehr, sehr stark!", sagte die Wahl-Mallorquinerin.

WENN.com Jens und Daniela Büchner in Köln 2018

Actionpress Daniela Büchner auf Mallorca

Marco Meister / Actionpress Daniela Büchner bei einem Fototermin in Bremen



