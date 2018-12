Aufregende Zeiten für Inci Elena Sencer (25)! Eigentlich hätte das zweite Töchterchen des ehemaligen Bachelor-Babes am 12. Dezember das Licht der Welt erblicken sollen – doch die kleine Neyla hatte es sich im Bauch ihrer Mama wohl so gemütlich gemacht, dass sie gar nicht raus wollte. Dank eines Wehen-Cocktails hatte das Warten für Inci und ihren Ehemann Daniel nach fünftägiger Verspätung aber schließlich ein Ende: Sie wurden stolze Zweifach-Eltern. Zurück zu Hause berichtet die einstige Kuppel-Kandidatin von der Geburtseinleitung: Das Krankenhaus ihrer Wahl hatte sie fortgeschickt!

In ihrer Instagram-Story schildert die 25-Jährige die Ereignisse des 17. Dezembers, dem Geburtstag ihres zweiten Kindes. "Ich war erst in einem Krankenhaus und da wurde ich weggeschickt, weil die meinten, die seien überfüllt. Dann bin ich in ein anderes Krankenhaus gegangen und da wurde die Geburt dann eingeleitet", verriet sie. Dort habe es ihr aber zum Glück total gut gefallen! Gegen 16:30 Uhr nahm sie den Hormon-Drink ein – dann ging alles Schlag auf Schlag! Um 19:00 Uhr platzte die Fruchtblase und um 19.32 Uhr konnte sie ihr Baby-Girl dann endlich in den Armen halten.

Die fast 92.000 Follower des TV-Stars bekamen die Kleine bislang noch nicht vollständig zu Gesicht. Die Mama zeigte bislang immer nur das Köpfchen ihres Lieblings – das soll sich jedoch bald schon ändern. "Ihr werdet Neyla noch sehen. Damit lasse ich mir aber noch ein bisschen Zeit. Wir genießen jetzt erst einmal die Familien- und Kuschelzeit gemeinsam", versprach Inci.

Instagram / inci.sencer Inci Elena Sencer und ihre Tochter Neyla im Dezember 2018

Instagram / inci.sencer Inci Sencer und ihr Ehemann Daniel

Instagram / inci.sencer Inci Elena Sencer

