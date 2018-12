Die Backstreet Boys gehören zu den erfolgreichsten Boybands der Welt – und anscheinend steht auch Kylie Jenner (21) auf die Jungs! Die 21-Jährige hält ihre Fans im sozialen Netzwerk täglich mit Selfies, Outfit-Pics und Schnappschüssen ihrer Familie auf dem Laufenden. Jetzt hat die Unternehmerin einmal mehr eine typische Reihe an Bildern geteilt, auf denen sie ihrer Community ihren Look des Tages präsentiert. Zu diesem Style gehörte auch ein Band-Shirt der Boygroup – und das blieb natürlich nicht unbemerkt!

Kylie wurde 1997 geboren – in diesem Jahr veröffentlichten die Backstreet Boys nicht nur ihr zweites Album, sondern feierten auch ihre größten musikalischen Erfolge. Mehr als 20 Jahre sind seither vergangen, doch für den Realitystar ist das noch lange kein Grund, das Vintage-Shirt auszusortieren. Stattdessen kombiniert sie es, in typischer Kylie-Manier, mit einem auffälligen Lederrock des Labels Epuzer und macht den Look damit zu einem absoluten Eyecatcher. Unter den fast fünf Millionen Kommentaren macht sich auch ein besonderer Follower bemerkbar: Backstreet Boy AJ McLean (40) höchstpersönlich! "Ich liebe das Bild. Du hast einen guten Musikgeschmack", schreibt er unter das Foto.

Der jüngste Spross des Kardashian-Jenner-Clans scheint ein großer Fan von Statement-Shirts zu sein. Erst vor Kurzem trug sie ein Oberteil aus dem Merchandising ihres Freundes Travis Scott (26), um diesen bei seiner aktuellen "Astroworld"-Tour zu supporten.

Getty Images Kylie Jenner bei den MTV Video Music Awards

Getty Images Backstreet Boys in Los Angeles

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, Reality-Star

