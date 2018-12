Jetzt können die Fans auch einen ersten Blick auf den Wollny-Fratz werfen! Diese Woche bekam die XXL-TV-Familie süße Verstärkung: Silvia Wollnys (53) Tochter Calantha (18) wurde zum ersten Mal Mutter. Ob die 18-Jährige ein Mädchen oder einen Jungen bekommen hat, ist zwar noch nicht bekannt – dafür postete Oma Silvia jetzt einen ersten Schnappschuss ihres Enkels. Darauf zu sehen: die kleinen Füße des Mini-Wollnys!

Zu dem Instagram-Pic gab die Löwen-Mutti und -Omi die Größe und das Gewicht des Babys an. Außerdem machte sie mit mehreren Herz-Emojis deutlich, wie glücklich sie über den Nachwuchs in ihrer Familie ist. Ihre Follower freuten sich ebenfalls und schrieben unter das Bild zahlreiche Glückwünsche: "Was für eine schöne Nachricht! Der Mami eine wunderschöne Kennenlernzeit", "Das ist ein schönes Weihnachtsgeschenk alles Gute an die junge Mutti" und "Alles Liebe und eine schöne Kuschelzeit euch allen", lauteten zum Beispiel drei Kommentare.

Die stolze Oma meldete sich darüber hinaus bereits in einem Facebook-Video zu Wort und lieferte ein erstes Update: "Dem Baby geht's gut, der Calantha geht's gut, der ganzen Familie geht's gut und wir sind überglücklich. Leute, ihr könnt euch das nicht vorstellen. Und es ist ein süßes Baby."

Facebook / silvia.wollny Calantha Wollny mit Babybauch

Anzeige

Sport Moments/ActionPress Silvia Wollny, "Die Wollnys"-Star

Anzeige

Facebook / Calantha Wollny Calantha Wollny, TV-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de