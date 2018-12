Bekommen Surferin Janni Kusmagk (28) und Schauspieler Peer Kusmagk (43) etwa weiteren Nachwuchs? Die zwei deutschen Stars hatten sich 2016 in der RTL-Kuppel-Show Adam sucht Eva - Promis im Paradies kennen und lieben gelernt. Ein Jahr später haben sie standesamtlich geheiratet und ihr supersüßer Sohn Emil-Ocean (1) wurde geboren. Nun könnte der kleine Spross schon bald geschwisterliche Verstärkung bekommen: Janni denkt jetzt tatsächlich über ein zweites Baby nach!

Diesbezüglich äußerte sich die junge Mama gestern in einem sehr verdächtigen Instagram-Beitrag geäußert: "Manchmal überlege ich, wie es wohl wäre, wenn hier zwei kleine Menschen statt einem rumtoben würden", schrieb sie unter das Foto. Warum der Zeitpunkt jetzt ideal wäre, begründete die 28-Jährige auch: "Es wäre sicher schön für Emil-Ocean ein Geschwisterchen zu haben, solange er noch klein ist... doch logischerweise ist das dann auch anstrengender für die Eltern."

Mit dem Bild stellte sie gleichzeitig ihre Armbanduhr zur Verhütung vor, mit dem sich das Ehepaar Jannis fruchtbaren Tage anzeigen lässt: "Mit der Verhütung ist es tatsächlich so, dass wir es ähnlich halten wie bei Emil-Ocean. Also wir glauben tatsächlich daran, dass wenn der richtige Moment da ist, dann wird da auch mal ein Geschwisterchen dazu stoßen," äußerte sich Peer gegenüber Promiflash weiter. Ob ihr zweites Kind bereits in Planung ist, ließen die zwei aber offen.

Max Bertani / Action Press Janni Hönscheid, Peer Kusmagk und Emil-Ocean bei der "Harry Potter"-Ausstellung in Potsdam 2018

jannihonscheid / Instagram Janni Hönscheid 2018

Nicole Kubelka / Action Press Janni Hönscheid und Peer Kusmagk bei der Jubiläumsausgabe "Gute Zeiten, schlechte Zeiten", 2017

